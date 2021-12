Plagend bericht op sociale media: ONS Sneek viert liever Sinterklaas?

Volgens Joan van der Veen, voorzitter van ONS Sneek, is dat 'complete onzin'. Volgens hem willen de Snekers erg graag spelen, maar is dat met de nieuwe coronamaatregelen niet haalbaar. Met de nieuwe maatregelen mag er na 17.00 uur niet meer gespeeld worden,

Afgeloopen week zou ONS Sneek al tegen Urk spelen. Maar toen kwamen er weer nieuwe coronamaatregelen en mocht de wedstrijd niet meer doorgaan. De wedstrijd is toen verplaatst naar komende zaterdag. Maar omdat de spelers van ONS Sneek door de nieuwe maatregelen niet kunnen trainen, hebben ze de wedstrijd afgezegd.

Van der Veen vindt het erg jammer dat het zo moet, maar vindt het belangrijker dat de spelers goed voorbereid in het veld staan. Hij begrijpt echter niet waar dit bericht ineens vandaan komt: alle correspondentie over het afzeggen van de wedstrijd was heel gewoon, vriendelijk. "Misschien is het een bepaalde frustratie, omdat het nu niet door kan gaan."

Toch vertrouwen in competitie

Hoewel Van der Veen het jammer vindt dat de komende drie maanden niet niet kan worden getraind, heeft hij er wel vertrouwen in dat de competitie afgemaakt kan worden. "Het is nu nog te vroeg om te zeggen. Als de maatregelen effect hebben en die besmettingen gaan naar beneden, dan moeten we het gewoon proberen met elkaar. Met een behoorlijk aantal doordeweekse wedstrijden om het tweede halfjaar helemaal rond te maken, daar heb ik nog wel vertrouwen in."