Geert Mak over 25 jaar na 'Hoe God verdween uit Jorwerd': ingrijpende veranderingen

"Er zijn meer boeren gestopt, Jorwert is nu bij Leeuwarden gekomen, je schrijft het nu met een T", zo vat Mak de laatste 25 jaar samen. "De verenigingen zijn allemaal nog in stand, het is nog een behoorlijk hechte gemeenschap."

Ingrijpende veranderingen

Toch is het niet allemaal zo mooi als toen, vindt Mak. "De boerenstand neemt in gewicht af. Omdat Fryslân altijd een typische boerenprovincie is geweest is dat ingrijpend voor dit deel van Nederland."

Veranderingen waren er 25 jaar geleden ook in Jorwert. In het boek, maar ook door het boek. "Het heeft Jorwert voor heel Nederland op de kaart gezet", vertelt Guus van de Sande van het dorpsbelang.