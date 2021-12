Bewoners Bennema State in Hurdegaryp krijgen boostervaccinatie

Zorggroep Noorderbreedte heeft voor de boosterprikken personeel vrijgemaakt. Met de vaccins lopen de medewerkers de bewoners kamer voor de kamer langs. Bijna alle bewoners van Bennema State hebben zich opgegeven voor de boostervaccinatie.

De afgelopen maanden zijn ze er in Hurdegaryp in geslaagd het coronavirus buiten de deur te houden. "In de omgeving zien we wel steeds meer coronabesmettingen", vertelt verpleegkundige Rimer Meindertsma. "Ook wij hebben elke dag nog mensen met klachten, maar tot nu toe zijn alle tests gelukkig negatief."

"Een kleinigheid"

Bewoner Max Haringa is blij dat hij donderdagochtend opnieuw is gevaccineerd. "Die ziekte verspreidt zich. Gelukkig hier nog niet, maar het is wel hevig. Als je dat kunt voorkomen door zo'n prik, is dat maar een kleinigheid."

Binnenkort moeten niet alleen bewoners, maar ook personeel en vrijwilligers van Noorderbreedte een boosterprik kunnen halen.