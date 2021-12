Plan voor stroomkabel Schiermonnikoog op laag pitje gezet

De heroverweging is ook ingegeven door het feit dat nu duidelijk wordt hoeveel elektriciteit er in de toekomst wordt opgewekt op zee. Er komt nog een groot windpark bij in het meest oostelijke deel van de Nederlandse Noordzee.

Voor het ministerie is dat een goed moment om het onderzoek naar de leiding door Schiermonnikoog stil te leggen en te kijken of de kabels uit de nieuwe windparken gecombineerd kunnen worden.

Eemshaven?

Het is nu bedoeling om de kabels te combineren en door te trekken naar de Eemshaven. Daar moet de energie naartoe worden gebracht om verdeeld te worden. De provincie Groningen zet sterk in op duurzame energie, wat voor een deel de afbouw van de gaswinning in het gebied op moet vangen.

Er is ook een optie om de stroom in Den Helder aan land te brengen. Het probleem daar is dat er op de vaste wal geen goede aansluiting is.