Waterbedrijven: 'Naar aardwarmte boren in drinkwatergebied geeft risico's'

De waterbedrijven maken zich zorgen over alle 'mijnbouwactiviteiten'. Dat zijn activiteiten waarbij er in de grond geboord moet worden.

Met het oog op de toekomst moet er een scheiding in functies komen tussen drinkwater en mijnbouw, vindt de vereniging voor waterwinbedrijven in Nederland Vewin, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Meerdere locaties in Fryslân

Voor het boren naar aardwarmte, oftewel geothermie, worden steeds vaker vergunningen afgegeven. Bij Leeuwarden zijn boringen gedaan in een proefopstelling. De uitkomsten daarvan vielen tegen, omdat er niet genoeg water was. Het onderzoek gaat verder.

Er zijn ook plannen voor aardwarmte in de nieuwbouwwijk Middelsee ten zuiden van Leeuwarden, die in aanleg is. Verder zijn er onder andere op Vlieland en in Bolsward plannen voor aardwarmte of er wordt onderzoek naar gedaan.

Chemicaliën

Activiteiten van aardwarmte kunnen de waterkwaliteit in gevaar brengen. Dat komt door de chemicaliën die in de grond worden gebracht. De provincies en de drinkwaterbedrijven willen dat het rijk zorgt voor een goede bescherming van toekomstige watervoorraden.

De tien drinkwaterbedrijven vragen donderdag aandacht voor het probleem in de Tweede Kamer. Vitens is één van die bedrijven. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Leeuwarden.

Meer vraag naar drinkwater

De vraag naar drinkwater neemt toe, het klimaat verandert en drinkwaterbronnen worden bedreigd. Daarom moeten er extra voorraden aan grondwater komen die als drinkwater gebruikt kunnen worden.

Over een kleine twintig jaar kan de vraag naar drinkwater gemiddeld met 30 procent gegroeid zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat er genoeg drinkwater van goede kwaliteit is, zo vinden de Vewin en het IPO, en daarom moet er niet meer geboord worden in drinkwatergebieden.