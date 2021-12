Kees Boon is zes jaar en woont op het Poptaslot in Marsum. Dat komt omdat zijn vader er bewaarder is. Het zijn spannende tijden, want Sinterklaas komt logeren op het slot, dus alles moet extra worden opgepoetst. Al meer dan 100 jaar komt Sinterklaas in het dorp en dan slaapt hij in de oude bedstee van het kasteel.