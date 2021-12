30 kilometer per uur nieuwe norm in Leeuwarden, maar niet op drukke stadsring

Er komt een uitzondering voor de stadsring en voor wegen waarvan het fietspad is gescheiden. Daarmee komt de gemeente klachten van omwoners van de drukke Julianalaan niet tegemoet. Volgens tellingen rijden daar per dag duizend vrachtwagens en tussen de 20.000 en 23.000 personenauto's langs. Het wijkbelang heeft aan de gemeente gevraagd een 30-kilometerweg te maken van de Julianalaan, maar het was tevergeefs.

De meeste straten in Leeuwarden worden wel 30-kilometerwegen. Een belangrijke reden voor GroenLinks-raadslid Evert Stellingwerf voor het plan was om de verkeersveiligheid in de stad te vergroten. Het doel is om in 2050 geen verkeersslachtoffers meer te hebben in de stad. Het verlagen van de maximale snelheid draagt daaraan bij.

Beter voor gezondheid

Bovendien zorgt een lagere snelheid van het autoverkeer ook voor minder uitstoot van CO2, fijnstof en geluid. Dat is beter voor de leefbaarheid en de gezondheid. Voor de omwoners van de Julianalaan ziet de gemeente echter geen reden voor verbetering.

CDA-wethouder Abel Reitsma noemt het een 'prachtige timing'. Woensdag werd bekend dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de maximumsnelheid in de bebouwde kom willen verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. "Het is mooi dat Leeuwarden in dit rijtje aansluit", zegt Reitsma.