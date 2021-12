Grootschalige nieuwbouw voor ziekenhuis MCL in Leeuwarden

De kosten van de nieuwbouw liggen tussen de 100 en 120 miljoen euro. Alles moet in 2025 klaar zijn. Na deze nieuwbouw gaat het ziekenhuis nog meer bouwen, zodat er uiteindelijk in 2035 een geheel nieuw ziekenhuis moet staan.

De verbouwing begint in 2023. In de eerste fase van de verbouwing ligt de focus op de operatiekamers en de intensive care. Later komen de klinieken, poliklinieken en ondersteunende afdelingen.

Niet alles tegelijk

Niet alle gebouwen worden tegelijk verbouwd. Dat geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om de komende jaren te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de Friese zorg. "Zo zal een deel van de behandelingen vaker buiten het ziekenhuis gebeuren", zegt programmamanager Joost Willems.

"Voor herstel en revalidatie zal intensiever worden samengewerkt met Noorderbreedte of thuiszorg. Dit kan ertoe leiden dat we mogelijk in de toekomst minder ruimte voor de kliniek en de poliklinieken nodig hebben."

Duurzaam en energiezuinig

Een belangrijke aanleiding voor de bouwplannen is ook de energietransitie in het klimaatakkoord. Bestuurslid Willem Lenglet zegt dat het MCL een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft in het leveren van de zorg. "We willen dat vooral duurzaam en energiezuinig doen. Daarom gaan we duurzaam bouwen."