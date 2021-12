Veel nieuwe natuur mogelijk met Natuer met de Mienskip

'Natuer mei de Mienskip' bestaat uit een groot aantal organisaties. Dat zijn: LTO-Noord, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Kollektivenberied Fryslân (Agrarisch Natuurbeheer), Natuurmonumenten, Friese Milieu Federatie, het collectief Particuliere Natuurbeheerders, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, het Friesch Grondbezit en Wetterskip Fryslân. In de uitvoering is de provincie er ook bij betrokken.

Bekijken wat boeren zelf willen

De bestaande provinciale aanpak was, kort gezegd, dat de provincie land kocht van een boer en die grond inrichtte voor natuur. Daarna kwam het meestal in beheer bij een natuurorganisatie. De insteek van Natuer mei de Mienskip is dat er eerst op een overleg bekeken wordt wat de boeren in de streek zelf willen.

"Ook nee kunnen zeggen"

Als de boeren zelf ook aan natuurbeheer willen doen, hoeft er veel minder grond aangekocht te worden. Dan kan het blijven bij bijvoorbeeld een andere inrichting en beheer. Er is ook ruimte voor verbetering van de landbouwstructuur.

Het grote verschil is dat de boer eigenaar en gebruiker van zijn grond blijft. Voor delen van zijn grondgebied gelden dan natuurkwaliteitseisen met de bijbehorende vergoeding. De boeren moeten hierbij wel hulp krijgen wat de bedrijfsvoering betreft.

Het is allemaal op vrijwillige basis. "Boeren moeten ook nee kunnen zeggen", zegt Thijs Harmsen van het Netwerk Right to Challenge dat de proef heeft geëvalueerd. Verder moet de wijdere omgeving ook de ruimte krijgen om een mening te geven over de natuurplannen in de streek.