Drukke namiddag bij sportschool: "Mensen nemen iets eerder vrij"

Zoveel drukte hebben ze lang niet gezien bij de sportschool. "In de middag nemen de mensen waarschijnlijk een uurtje eerder vrij", zegt manager Ouwendijk. "Het is een interessante ontwikkeling."

Toen de sportschool aan het Cambuurplein nog de hele dag open was, was de situatie anders. "Dan hebben we een heel mooie verspreiding van de mensen over de dag. Mensen konden ook goed afstand houden. Nu is het heel anders, we staan er echt van te kijken."