Orange the World vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen: het verhaal van Coco

Ze kan er nu krachtig over vertellen. Over hoe het was om langere tijd in een gewelddadige relatie te zitten. Toen was het anders. Ze werd met de dag onzekerder. Het begon allemaal zo mooi. Ze was 17 en deed modellenwerk. Hij was iets ouder en dat vond ze wel spannend. Thuis was het niet altijd gemakkelijk en dus wilde Coco heel graag dat hij van haar hield.

Geweld

Hij gebruikte geweld. Dreigde met het uitdrukken van sigarettenpeuken in haar gezicht. Keer op keer zei hij sorry en beloofde hij beterschap. Hij smeekte haar om er niet over te praten. Coco wilde heel graag dat het beter ging, dat het tussen hen wel kon werken. En dus bleef ze bij hem. Er was ook emotioneel geweld. Ze begon te twijfelen aan wat waar en niet waar was.

Coco vertelt over hoe ze gemanipuleerd werd: