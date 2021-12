'Amelander economie wordt nek omgedraaid als natuurregels niet veranderen'

De Tweede Kamer moet binnenkort een besluit nemen over de vaargeulen naar de Waddeneilanden. Het slib in die vaargeulen is het grootste probleem: Natura 2000-regels zeggen dat de bagger niet meer mag worden afgevoerd, het moet in het Waddengebied blijven. Maar de vaargeul slibt daardoor al snel opnieuw dicht.

"Het baggerslib blijkt een enorm goed geheugen te hebben", zegt Cinto Prosperi, directeur van de VVV Ameland. "Binnen de kortste keren is het terug in de geul."

"De nekslag"

Directeur Ger van Langen van rederij Wagenborg zei woensdag dat er alleen nog bij hoog water heen en weer kan worden gevaren als het slib niet uit het Waddengebied mag worden gehaald. Nu varen de boten naar Ameland de hele dag door. Dat is dan in de toekomst niet meer mogelijk. Een ramp voor de eilander economie, denkt het Ondernemers Platform Ameland.

"Er moet iets gebeuren. Laat ons daar duidelijk over zijn. Als er op tij moet worden gevaren, is dat voor sommige ondernemers de nekslag", zegt Klaas Touwen. HIj spreekt uit naam van het ondernemersplatform van het eiland. "Van de 650.000 toeristen die we nu op het eiland hebben, zal de helft overblijven. Dat betekent voor veel ondernemers de doodsteek."

De mogelijkheden zijn beperkt, denkt Touwen. "We kunnen overleggen met Rijkswaterstaat en aan de bel trekken bij de politiek. Dat doen we, maar onze lobby is altijd minder sterk dan de lobby van de natuurverenigingen. Daar moeten we mee leren leven."

Tunnel was nooit serieus

Het ministerie is vorig jaar met mogelijke oplossingen gekomen. De huidige vaarberbinding verbeteren of een andere route tussen het vasteland en het eiland. En dan had de minister het ook nog over een tunnel, maar dat was nooit serieus, zegt Prosperi. "Zowel qua kosten als qua draagvlak was het altijd al duidelijk dat die tunnel er niet zou komen."

Nadat de minister de opties op tafel lag, is het stil gebleven, vindt Prosperi. "Het ministerie en het kabinet hebben misschien iets anders aan het hoofd gehad, maar de natuur gaat door."