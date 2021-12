Eaststellingwerf zoekt vrijwilligers voor roekenverhuizing

Omdat de vogels poepen en voor veel geluidsoverlast zorgen, worden de roeken weggehaald. Dat gebeurt door hun nesten weg te halen en ze te verjagen met laserpennen.

Mayte Leinenga, adviseur duurzaamheid bij gemeente Eaststellingwerf, legt uit dat de roeken ieder jaar weer naar hun eigen nest willen. "Die ruiken ze, vandaar dat we de nesten op de goede plekken zetten, en we ze ook weer gaan verjagen op plekken waar ze nu overlast geven. Daarmee maak je het minder aantrekkelijk voor ze om weer terug te komen."

Vrijwilligers

"We zijn vorig jaar begonnen en op die plekken zie je de roeken eigenlijk niet meer", zegt Leinenga. Daar willen ze nu mee verder gaan: het gaat om een plan van vier jaar. "Je kan het niet helemaal sturen, dus het is wel zaak dat we verdergaan."