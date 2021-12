Advies aan regering: geef toekomstperspectief aan duurzaam boeren

Een probleem is dat boeren die willen verduurzamen, lang niet altijd aan geld kunnen komen. "Voor banken is het gemakkelijker om bedrijven te financieren die nog net zo werken als tien jaar geleden. Het is veel moeilijker om een duurzaam bedrijf te financieren."

Dat moet anders, vindt de adviescommissie. "Je zou willen dat er in het eerste geval een hogere rente komt, omdat je weet dat zo'n bedrijf bijvoorbeeld op langere termijn niet duurzaam is. En boeren die duurzamer willen werken, zouden rentekorting moeten krijgen. En als het risico voor de bank te groot is, dan zou de overheid borg kunnen staan voor eventuele verliezen."

Een goede markt voor duurzaam geproduceerd voedsel is eveneens van groot belang, staat in het rapport. De overheid moet daarom de nodige initiatieven nemen om partijen in de voedselketen ertoe te bewegen de gewenste richting in te slaan. Daarbij gaat het erom dat kredietverstrekkers, inkoopcombinaties van supermarkten, afzetcoöperaties en ook de consument, meer bijdragen aan het proces van verduurzaming.

Goede hoop

Bang dat het adviesrapport in een diepe la verdwijnt op het ministerie, is Poppe niet. "Om te beginnen is de raad een orgaan van de overheid. De minister heeft de wettelijke plicht om er iets van te vinden en aan de Kamer te melden. In deze tijd van formatie en straks met een nieuwe minister hebben we toch goede hoop dat hij of zij ermee aan de slag gaat."