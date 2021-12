Gemeentes en provincie werken samen tegen gaswinning: "Den Haag is nog niet zo ver"

Eerder werkte de gemeente Tytsjerksteradiel al samen met Achtkarspelen in de strijd tegen gaswinning. Nu is de groep dus nog groter. Dat heeft z'n voordelen, hoopt Willemsma. "Vaak is het zo dat alle partijen een individueel advies geven aan de minister. Wij vonden het een goede zaak om dat gemeenschappelijk te doen."

Past niet in duurzame ambities

Haar collega Max de Haan in Achtkarspelen denkt er precies zo over. "Beide gemeentes werken aan doelstellingen van de energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet naar beneden. In die ambitie past de winning van aardgas niet."

"Blijkbaar zijn ze in Den Haag nog niet zo ver", zegt Willemsma. "Er wordt altijd gezegd dat er nog gas nodig is, voordat de energietransitie klaar is. Maar met de huidige winning is er genoeg gas. Daarom willen wij inzetten op nieuwe bronnen van energie."

Het indienen van een zienswijze kan tot en met vandaag. Daarna moet het ministerie een definitief besluit nemen.