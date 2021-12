Nederland donkerrood op Coronakaart | Boosterprik voor mensen die geboren zijn in 1941

Sportkoepel NOC*NSF en voetbalbond KNVB hopen nog steeds dat er ruimere tijden komen voor de sport. In het debat van woensdag in de Tweede Kamer over de nieuwste coronamaatregelen zijn verschillende moties ingediend, die onder andere gingen over de maatregel dat het niet is toegestaan om te sporten tussen 17.00 en 05.00 uur. Met de moties hopen de sportkoepel en de bond dat het toch nog langer mogelijk wordt om te sporten.