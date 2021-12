Kabinet maakt geen uitzondering voor amateursport 's avonds

Er komt geen uitzondering voor de amateursport wat betreft de avondlockdown. Een deel van de Tweede Kamer wilde dat graag, maar volgens demissionair premier Rutte moet het huidige pakket maatregelen niet worden aangepast.

De partijen D66, CDA, SP, DENK, GroenLinks en JA21 vroegen zich af hoe effectief de maatregel is van het sluiten van onder meer sportscholen en sportparken om 17.00 uur. "Wat is het effect van het eerder sluiten van winkels? Wat zou het effect zijn als je langer mag sporten?", zei GroenLinks-Kamerlid Westerveld. "We nemen verregaande besluiten en we hebben van veel maatregelen geen flauw benul of ze werken."

Ze zien ook nadelen in het feit dat veel mensen - kinderen en volwassenen - nu thuis zitten en niet of minder bewegen.

Maar Rutte vindt dat het niet anders kan: "Een uitzondering betekent weer extra bewegingen van grote groepen mensen. Ik vind het echt heel onverstandig om het pakket te verlichten, omdat we in een ernstige crisis zitten."