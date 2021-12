Koffieprijzen stijgen, vooral in supermarkt en restaurant

De groothandel heeft een brief naar al z'n klanten gestuurd dat ze door verschillende redenen de prijs omhoog moeten doen. Het zit 'm niet alleen in de duurdere koffieboon. "Ik baal van de onvoorspelbaarheid van de markt. Wij hebben nu te maken met verpakkingsmaterialen die niet meer leverbaar zijn. Die worden gemaakt van papier. Dat is schaars omdat al het hout door Amerika en China wordt geclaimd. Europa heeft achter het net gevist", zegt de koffiehandelaar.

Transportkosten 1000% omhoog

Waar de verpakkingskosten met 67% stegen, is het transport van de boon helemaal een probleem geworden. De transportkosten die door Brandsma Koffie Bolsward zijn berekend gingen met 1000% omhoog. Dat wordt veroorzaakt door een tekort aan containers en schepen in Azië.

Niet op zichzelf

De hogere prijzen voor een 'koppie' staan niet op zichzelf. Veel producten worden duurder. De inflatie steeg in november met 5,6 procent vergeleken met november vorig jaar, meldt het CBS. Dat is het hoogste niveau deze eeuw. Het betekent dat ons geld minder waard is en dat producten nu 5,6 procent duurder zijn dan dezelfde periode een jaar geleden.