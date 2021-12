Katholieke kerk schrapt avondvieringen: "teleurstellend maar verstandig"

De bisschoppen hebben dat besloten vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus. Ze volgen daarmee de regels die momenteel gelden voor bijvoorbeeld theaters, bioscopen, sportscholen en winkels. Ze willen niet dat de kerken een bron worden van besmettingen met het coronavirus.

Pastoor Tolboom van de Hillige Clara van Assisi-parochy in Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied moet wel even bijkomen van de schok. "Ik ben teleurgesteld, maar ik begrijp het wel. Het is verstandig, want zeker op kerstavond komen er vaak grote groepen naar de kerk. Ik zie het als een maatregel uit solidariteit met de rest van de samenleving."

Mooiste nacht van het jaar

Op kerstavond zou hij er twee keer voor gaan, in Drachten en in Gorredijk. "Het is een van de mooiste nachten van het jaar en dat wordt ons al voor de tweede keer ontnomen."

De maatregelen beperken hem in zijn werk. "Je kunt je werk gemankeerd doen, zoals huisbezoeken en groepsbijeenkomsten. Het alternatief om telefonisch te doen voelt ook als gemankeerd. En hoe ouder de betrokkene is, hoe lastiger het wordt. Zij kunnen niet goed overweg met Teams of Zoom."

Mogelijk komt er een alternatieve dienst die ze eerder opnemen. "Of dat we op Tweede Kerstdag meer vieringen doen."