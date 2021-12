Tweede Kamer wil Thialf steunen met miljoen euro

Voorbereiding Olympische Spelen mogelijk in gevaar

De VVD is op werkbezoek geweest in Thialf, vertelt Tweede Kamerlid Heerema van die partij. Ze hebben een hoop contact gehad met topsporters, met de KNSB en met Thialf zelf. Er werd aangegeven dat er op korte termijn een probleem is. Als er iets mis gaat met Thialf, dan komen de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in gevaar.

Heerema: "Dat moeten we niet laten gebeuren en daarom hebben we op korter termijn geregeld dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over machines of een Zamboni die kapot gaan."