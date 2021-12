Helft minder afvaarten naar Ameland door baggerregels vanwege natuur

Momenteel schrijven de Natura 2000-regels voor dat de bagger die uit de vaargeul gehaald wordt niet meer mag worden afgevoerd. Die moet in het Waddengebied blijven. De trend is echter dat de Waddenzee steeds droger wordt. De consequentie is dan dat de vaargeul steeds sneller dichtslibt. Dan kan alleen nog bij hoog water heen en weer worden gevaren, waarschuwt directeur Ger van Langen van rederij Wagenborg.

Van veertien naar zes afvaarten

Van en naar Ameland zullen een groot aantal afvaarten vervallen, want de veerboot moet door een geul in het wantij. Op Schiermonnikoog kan wel vijf keer per dag gevaren worden: drie afvaarten voor en drie afvaarten na hoog water.

Naar Ameland varen de boten de hele dag door. Dat is dan in de toekomst niet meer mogelijk. Als voorbeeld neemt Van Langen de afvaarten op een vrijdag. Dat zijn er nu veertien. Als er niet meer (genoeg) kan worden gebaggerd, worden dat er zes. Bijna de helft minder.

Andere schepen?

De discussie over het baggeren bij de Waddeneilanden is volop aan de gang in Den Haag. Natuurbeschermers zien het als een grote inbreuk op het Waddengebied. De Waddenvereniging vindt dat er minder moet worden gebaggerd en wijst op een alternatief: alleen nog varen bij hoog water. Wagenborg wil de problemen met de overtochten bij de minister onder de aandacht brengen. Wat de rederij zelf kan doen, is erop inspelen. Bijvoorbeeld met andere schepen of met andere dingen die van invloed zijn.

Grotere boten?

Van Langen wijst erop dat zijn rederij niet alleen mensen, maar ook materiaal vervoert. Van bankstellen tot eten en bouwstenen, zegt hij. Minder afvaarten hebben ook gevolgen voor zulk vervoer. En een grotere veerboot kan niet, want die ligt dieper en het kan nu nog maar net.

Vaker varen met kleinere boten?

Vaker varen met kleinere boten is ook niet echt een optie, volgens Van Langen. Dat geeft problemen met de afhandeling van het laden en lossen. Van Langen schat de kans dat er over tien jaar alleen gevaren wordt bij hoog water erg groot in. "Daarvoor zijn de inspanningen die er geleverd moeten worden onevenredig groot."