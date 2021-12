HEA! De klokkenluider van Kollumerzwaag

Zijn schoonvader en diens vader deden het al. En daarvoor waren het de vrouwen in de familie. Marten Schotanus uit Kollumerzwaag windt al 21 jaar handmatig de kerkklok op. Hij doet dit eens per 26 uren, want anders staat de tijd in het dorp even stil. Hij vindt het bijzonder dat het oude uurwerk het nog altijd doet. En soms, klimt hij helemaal naar het topje van de kerktoren om even van het uitzicht te genieten.