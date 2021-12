Wereld Aids Dag; in 40 jaar veel bereikt, maar ziekte heeft nog wel een stigma

'Fries om utens' Martine van der Meulen werkt al 15 jaar voor het Aidsfonds en zet zich in om hiv en aids de wereld uit te helpen. In de veertig jaar is veel bereikt. Er zijn voorlichtingsprogramma's en goede medische behandelingen.

Doodvonnis

"Vroeger was er veel angst en onwetendheid. Hiv was toen een doodvonnis met een verschrikkelijk ziektebeeld. Nu is er meer bekend en er is veel voorlichting en goede medicijnen. Aids is de wereld nog niet uit, er zijn 36 miljoen mensen met hiv in de wereld, een kwart daarvan heeft geen toegang tot deze medicijnen."

Als communicatieadviseur wil ze mensen informeren en vragen om steun. "Ik bezoek ook projecten in het buitenland en praat daar met mensen." Volgens haar is met name de ongelijkheid een probleem. "Het maakt echt uit waar je woont als je de ziekte krijgt."