Raad van State wijst bezwaar tegen gaswinning bij Blesdijke-Oost af

De uitspraak is een grote tegenvaller voor de tegenstanders. "Maar het lag wel in de lijn der verwachting", zegt Jeannette van der Velde fan DrOVF. "Tot nu toe is geen enkel bewonersprotest gehonoreerd en dat is ook ons grote punt dat we als bewoners niet worden gehoord. Er is geen mogelijkheid bij de Raad van State voor burgers om gelijk te krijgen. Het is een soort ganzenbord, van ga terug naar af."

Druk zetten

Ze gaan wel door met de protesten. "We blijven druk zetten, om een tegengeluid tegen de macht te laten horen." Volgens haar is ook de versnippering een probleem. "De risico's worden constant weggeredeneerd, het is klein en heeft niet met elkaar te maken. In deze regio is een aardbeving geweest bij De Hoeve van 2,8 en er was ook schade. Maar de minister zegt dat het niet met elkaar te maken heeft. En je wordt uit ook tegen elkaar uitgespeeld en weggezet."

Ze roept op om te leren van eerdere lessen. "Onze overheid zegt niet 'better safe than sorry' tegen de bewoners. Wat we nodig hebben, zijn politici die op lokaal, provinciaal en nationaal niveau een vuist maken en zeggen dat gaswinning op land tegenhouden, zolang we niet weten wat de risico's zijn." Er moet van tevoren naar risico's worden gekeken en niet achteraf zeggen dat het niet zo had gemoeten.