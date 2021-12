Vakbonden ontevreden over Arriva: medewerkers stappen vaak over naar andere vervoerders

Het gaat niet alleen om waardering, de werkdruk is ook te hoog. Dat komt onder meer dat er regelmatig medewerkers overstappen naar andere vervoerders. "Jonge machinisten hebben zulke slechte roosters. Bij de eerste de beste vacature van de NS gaan ze solliciteren en zijn ze weg."

Klap in gezicht

Vorig jaar was er dus wel een akkoord. "Toen was het ook een heel mager voorstel van Arriva", zegt Eilert. "Maar dat is toen geaccepteerd, omdat er ook begrip was voor de situatie, met het coronavirus. Maar dit jaar komt Arriva opnieuw met een heel laag voorstel. Mensen zijn niet alleen teleurgesteld. Het voelt als een klap in hun gezicht."

Eilert noemt het zelfs schandalig laag. "Voor volgend jaar willen ze er een procent bij doen. De inflatie zit ruim boven de drie procent. Alles wordt duurder, dat is al een poosje zo. En Arriva loopt al jaren achter, zeker als je het vergelijkt met de NS. Op deze manier loop je dat echt niet in."

Acties?

Mochten de bonden en de werkgevers er volgende week niet uitkomen, dan zijn acties goed mogelijk. "Op de plekken waar Arriva rijdt, hebben we onze leden geraadpleegd, met als vraag hoe ze kijken naar eventuele acties. We merken dat de actiebereidheid heel groot is, dus dat sluiten we echt niet uit."