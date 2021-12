Provincie mag damhertenpopulatie nog niet afschieten, omwonenden mismoedig

Er waren 24 bezwaren tegen het afschieten van de dieren ingediend. De bezwarencommissie vindt dat eerst beter onderzocht moet worden of met preventieve maatregelen het aantal aanrijdingen terug kan worden gebracht.

Populatie verminderen

Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga is het nooit de bedoeling geweest om de populatie helemaal weg te halen. "Er zouden altijd nog 80, 90 overblijven. Dat is volgens de ecologen een prima aantal om in dat gebied te kunnen leven, zonder dat je overlast krijgt in bijvoorbeeld het verkeer of de tuinen van mensen."

Ondanks dat advies van ecologen moet er nu toch meer onderzoek gedaan worden. "We moeten eerst naar andere mogelijkheden kijken en dat zullen we ook doen. We zullen actief aan de slag met vervolgstappen. Dat betekent dat we onderzoek zullen doen naar de verkeersveiligheid met bijvoorbeeld snelheidsverlagende maatregelen of een waarschuwingssysteem voor wild", zegt Fokkinga.