Code geel voor eerste winterstorm: Piet Paulusma waarschuwt verkeer

Omrop Fryslân-weerman Piet Paulusma zegt dat vandaag stormachtig wordt, met een harde wind vanuit zuidwest tot west. Er komen windstoten in kracht 8 of 9.

In het Waddengebied kan het een storm of zware storm worden, vanuit het noordwesten, in kracht 9 of 10. Er zitten windstoten bij tot in kracht 11.

Mogelijke schade

Volgens Paulusma kan deze eerste winterstorm overal schade veroorzaken, ook rondom het huis. Hij waarschuwt vrachtverkeer en verkeer met aanhangers om alert te zijn en langzamer te rijden.

In de avond wordt het volgens Paulusma rustiger, al kan het in de kustgebieden dan nog wel hard waaien, met kans op onweer en hagel.