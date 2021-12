Landelijk 18.588 nieuwe besmettingen | Boosterprik had deel opnames kunnen voorkomen

Het RIVM tinkt dat er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen waren als ze eerder een boosterprik tegen het coronavirus hadden gekregen. Hoeveel opnames het had gescheeld en of het beter was geweest om eerder te beginnen met extra prikken, kan het instituut niet zeggen. "Dat weten we niet", zei infectieziektedeskundige Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer op vragen van Fleur Agema van de PVV.

Uit Israëlisch onderzoek naar het Pfizer-vaccin bleek dat het risico op een ernstig ziekteverloop na een booster ongeveer 90 procent lager was dan bij mensen die maar twee prikken hadden gekregen. Van Dissel zei dat onderzoek te kennen, maar wees erop dat de mensen die meededen aan het onderzoek vrij kort in de gaten gehouden waren. Hij zou dat "graag veel langer zien".