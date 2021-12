Coronanieuws 1 december: Boosterprik had deel opnames kunnen voorkomen

In het digitale aanmeldsysteem voor het aanvragen van een boosterprik zit een mogelijkheid waardoor mensen die nog niet aan de beurt zijn al wel een prikafspraak kunnen maken. Het is voor personen die langer dan zes maanden geleden een coronavaccin hebben gekregen daardoor tóch al mogelijk een afspraak in te plannen, door simpelweg een verkeerd geboortejaar in te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP. "Het systeem is kwetsbaar", zegt een woordvoerder van GGD GHOR. "We hebben ervoor gekozen het systeem niet nodeloos dicht te timmeren. Het is een ingecalculeerd risico dat mensen er misbruik van kunnen maken."