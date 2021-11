Grouster vrachtwagenchauffeur vindt uit Drenthe gestolen vrachtwagen in Polen

Hoe groot is de kans dat je een uit Nederland gestolen vrachtwagen in een Pools stadje terugvindt? Bij transportbedrijf AB Texel Fresh Transport hadden ze er misschien ook niet meer al te veel vertrouwen in dat ze hun meegenomen koeltrainer nog terug zouden zien.

Kentekens onthouden

Toch maakte het bedrijf de diefstal bekend op social media. Dat heeft gewerkt, want de Facebookpost werd gezien door precies de juiste persoon: Wietse Punter uit Grou.

Punter werkt voor het bedrijf HDB Logistics in Joure. Voor zijn werk was hij in Polen. Punter zag het bericht van de gestolen wagen. "Ik heb wel wat met automerken en kentekens. Ik kan er niks aan doen, maar ik onthoud ze", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Twee keer kijken

Toen Punter in de buurt van de Poolse stad Rzepin zou tanken, moest hij eventjes in zijn ogen wrijven. "Ik moest even twee keer kijken en daarna nóg een keer, maar daarna wist ik het zeker: dat is een afgekoppelde trailer van AB", zegt Punter.

Punter controleerde of het echt om de vrachtwagen uit Drenthe ging en belde snel het bedrijf. "Ze waren dolblij dat de trailer weer was opgedoken en zo is het balletje gaan rollen. En dat alleen maar omdat ik nog mooi even goedkoop wilde tanken in Polen."

Na contact met de Poolse politie werd de wagen veiliggesteld. Het bedrijf uit Drenthe is erg blij met de actie van Punter. De Grouster vrachtwagenchauffeur vindt het mooi dat hij kon helpen, want "dit gaat niet over twee tientjes."