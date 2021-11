Friese Anjer uitgereikt aan Jentsje Popma

Hij krijgt de Anjer voor zijn veelzijdigheid als beeldhouwer, glasartiest en schilder en voor zijn inzet voor de nieuwe generatie. De 100-jarige Popma kreeg dinsdag in de Grote Kerk in Leeuwarden de Friese Anjer en een geldprijs van 5000 euro uitgereikt door Commissaris van de Koning Arno Brok, die ook voorzitter is van het Cultuurfonds.

Jorwerter Iepenloftspul

"Hij verdient die prijs. Hij is zo veelzijdig als wat en lang verbonden met de beeldende kunst in Fryslân. Misschien heeft hij in het verleden te weinig prijzen gehad. Reden te meer om nu te zeggen: die 5000 euro, die prijs, die erkenning willen we graag geven aan Jentsje Popma."

De 5000 euro heeft Popma meteen geschonken aan het Jorwerter Iepenloftspul.

Schilderen met fotografie

Voor de tweede keer was er ook een Talentenprijs. Die werd gewonnen door kunstfotografe Maartje Roos. "Fantastisch. Het is een hele eer", vindt ze. "Ik had het niet verwacht."

Over haar werk zegt ze: "Ik schilder eigenlijk met fotografie. De verhalen die ik vertel, zijn heel verschillend. Van Lodewijk van Nassau tot landschappelijke verhalen waarin ik laat zien hoe het was of wat herkenbare elementen zijn."

Roos ontving een oorkonde en een geldprijs van 1.500 euro.