Nieuw Fries energieprogramma is beter voor milieu en minder afhankelijk van 'vreemde dictators'

Het programma richt zich op energiebesparing, 'energie in de gemeenschap', energieproductie, warmtetransitie en verbetering van de energie-infrastructuur.

Vreemde dictators

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes kunnen we nog wel wat stappen zetten, bijvoorbeeld op het gebied van waterwarmte of zonnepanelen. Naast het feit dat het de energierekening naar beneden kan krijgen, heeft dat ook nog een ander voordeel. "Zo zijn we wat minder afhankelijk van vreemde dictators in andere delen van de wereld", zegt Poepjes.

Poepjes wil dat de mensen in overleg met de provincie en gemeente kijken wat ze kunnen doen op het gebied van de energietransitie. "Het komt erop neer dat je de klassieke 'dorpsavond-zaaltjesmomenten' hebt. Dat je in een dorp met de provincie of gemeente bespreekt wat we nu concreet kunnen doen. De tijd van algemene plannen is echt voorbij."

"Hoe dan?"

Wat mensen zelf kunnen doen hangt erg af van iemands persoonlijke situatie. Poepjes: "Als de investering je te groot is, dan moet je gewoon bij je persoonlijke omstandigheden blijven, maar als je voor iets langere tijd vooruitdenkt, is het wel verstandig dat je van het gas afgaat."

"Het is voor het milieu beter om het anders te doen, maar ik denk dat heel veel mensen denken: 'hoe dan?''", gaat Poepjes verder. "Dan kunnen ze bijvoorbeeld terecht op de website van de provincie of de gemeente. Er zijn ook energieteams die bij je langs kunnen komen om even naar je huis te kijken."