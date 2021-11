Fysiotherapeuten hebben het druk met opgeknapte coronapatiënten

Zo had fysiotherapeut Jelle Eijzenga uit Berltsum op het hoogtepunt veertig mensen met klachten in behandeling. Dat zijn er nu nog een stuk of tien, maar Eijzenga is bang dat het aantal weer zal oplopen: "Wie nu in het ziekenhuis ligt, gaat er straks weer uit en ze houden er allemaal klachten aan over. Een deel van die klachten kunnen we hier behandelen."

Conditiegebrek

Er komen vooral mensen met een conditiegebrek bij Eijzenga in de praktijk. "Dat is vaak een langer traject. We hebben sommigen die al een jaar bij ons in behandeling zijn. Die werken nog altijd maar vier uur in de week", zegt Eijzenga. Volgens hem hebben mensen met longcovid gemiddeld 20 behandelingen nodig.

Als mensen bij Eijzenga komen, moet hij eerst testen wat de conditie van de patiënt is. "Kun je het vijf minuten volhouden? Hoe hard? Dat is dan de basis. Misschien kun je eerst maar twee kilometer per uur lopen. Dat moet je dan opbouwen door een paar keer per week te trainen. Dat bekijken we voor ieder individu. De één heeft meer last dan de ander."

Vaccinaties

Eijzenga ziet nog geen effect van de vaccinaties. "Dat moeten we nog zien de komende maanden. Tot nu toe hebben we het vooral druk gehad toen nog veel minder mensen gevaccineerd waren", zegt de fysiotherapeut.

"De kans is groot dat het volgende week op code zwart gaat, zoveel mensen liggen in het ziekenhuis. Wat daar achter weg komt voor ons, en hoe het is met de verhouding gevaccineerden en niet-gevaccineerden, dat moeten we nog zien. De verwachting is wel dat niet-gevaccineerden veel meer klachten hebben", gaat hij verder.