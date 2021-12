Militairen blazen vliegmissie af door kerstlampje: "Dit was niet mijn bedoeling"

Op de scanner waarmee de communicatie van vliegtuigen kan worden gevolgd, hoorde persfotograaf Ruben Oosterman dat er een Hercules-vliegtuig van de vliesbasis in Eindhoven werd beschenen door een lasterlicht. Oosterman ging achter de coördinaten aan en toen bleek dat het om kerstverlichting bij een huis ging.

Voor Gilbert Stout van vliegbasis Eindhoven was het een eerste keer. "Onze vliegers hebben er wel last van gehad. We hadden gisteravond een oefening waarbij we op een lagere vlieghoogte over Nederland vlogen."

Sterk licht door nachtzichtapparatuur

De kerstverlichting scheen daardoor op het vliegtuig. "Dat licht komt verder dan dat van ouderwetse gloeilampjes. De vliegers gebruiken nachtzichtapparatuur, waardoor verplichting heel erg wordt versterkt. Dus het kwam heel erg binnen. Ze hebben een deel van de missie onderbroken, omdat ze wel erg werden gehinderd. Een laserpen kan best wel schade veroorzaken aan de ogen van de vliegers."

Dat uiteindelijk bleek dat het om kerstlicht ging, verbaast Stout niet. "Het was niet een directe bundel, maar het bewoog. Dan weer wel, dan weer niet. Dat past in het verhaal van de draaiende kerstversiering."