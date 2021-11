Tryater brengt grootschalig locatietheater naar Wergea: Under Wetter

Want door de verandering van het klimaat worden de winters warmer en komt er steeds minder ijs waarop kan worden gereden. De voorstelling wordt gespeeld op de ijsbaan van Wergea en tussendoor op Terschelling met het Oerol-festival.

Wel het water, niet de vorst

Artistiek leider van Tryater, Tatiana Pratley, doet zelf de regie van de voorstelling. Ze kwam drie jaar geleden op het idee van Under Wetter toen ze zelf zag dat het grasveld van de ijsbaan wel onder water werd gezet, maar niet bevroor.

"Terwijl de ijsbaan juist de plek is in de winter waar de mensen elkaar ontmoeten. En hoe de burgers met elkaar bezig zijn om alles voor elkaar te krijgen. IJs verbindt. Wat blijft daarvan over als er straks géén ijs meer is", vraagt Pratley zich af.

De keuze voor Wergea

Om een geschikte ijsbaan als theaterlocatie te vinden, is men zo'n 40 ijsbanen langs geweest. Uiteindelijk viel de keuze op de ijsbaan van Wergea. "Helemaal vanwege de boerderij die er vlakbij staat", zegt Pratley. "Ook deze ijsbaan is al eeuwen lang in beheer van een boerenfamilie, net als in de voorstelling."