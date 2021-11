Celstraf en behandeling voor 22-jarige pyromaan uit Dokkum

Volgens de rechter heeft de man met zijn actie ook mensen in de naastliggende boot in gevaar gebracht. De Dokkumer had gedronken toen hij de boel in de fik stak. Volgens een psycholoog lijdt de man aan pyromanie en impulsiviteit. De rechter heeft hem meer dan 10.000 euro schadevergoeding opgelegd, dat moet worden betaald aan de eigenaar van de boot en de aanlegsteiger.

Verder is de man veroordeeld tot 39 dagen celstraf, die hij al in voorarrest heeft uitgezeten. Bovendien moet de man worden behandeld voor pyromanie en mag hij voorlopig niet aan alcohol komen.