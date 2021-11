Operaasje Fryske Flagge: Rudi's leven in Togo draait om helpen

Rudi Witvoet werd in 1954 in Leeuwarden geboren en hij heeft daar ook het grootste deel van zijn leven gewoond. Hij trouwde in 1976, verhuisde ruim tien jaar later met zijn vrouw naar Drachten en vanaf 2000 woonden ze in Gorredijk.

"In 1995 zagen mijn vrouw en ik op de tv een uitzending over het Foster Parents Plan", zegt Rudi. Daarin werd aangegeven dat je kinderen kon sponsoren. Met de steun krijgen kinderen betere mogelijkheden om bijvoorbeeld naar school te gaan. "Het zijn kinderen die het veel minder hebben dan kinderen hier in Nederland."

Vrijwilligerswerk

Het stel koos voor een kind in Togo en intussen hebben ze al drie kinderen gesponsord. Rudi kwam er achter dat je zo'n kind ook kunt opzoeken. Het kwam er eerst niet van, maar het liet hem niet los. In februari 2015 is hij in zijn eentje die kant op gegaan om vrijwilligerswerk te doen, via de Projects Abroad-organisatie.