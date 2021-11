'De kleine man' in de culturele- en creatieve sector komt met noodkreet

Henk Rigter is één van de initiatiefnemers achter Mooiedingenmakers, een collectief dat ondernemers uit de creatieve sector in het noorden bijeen brengt. Rigter vertelt dat de steun die bestaat, eigenlijk niet bij de zzp'ers en flexwerkers terecht komt. "Veel van die maatregelen komen bij bestaande instellingen terecht. En daarmee niet bij zelfstandige makers."

Creatieve Coalitie

De brandbrief die opgesteld is gaat over de kleine man. "Een fotograaf of geluidsman die wordt ingehuurd, bijvoorbeeld. Zij hebben geen voordeel bij de bestaande regelingen. De regelingen die er wel zijn, stellen veel voorwaarden." Daarom is er een brief uit naam van de 'Creatieve Coalitie' naar Den Haag gestuurd, waarin 45 vakorganisaties en bonden zijn vertegenwoordigd.

Naar de kleine man

Het kabinet trekt nu 68 miljoen euro uit voor de culturele- en creatieve sector, maar de Creatieve Coalitie is bang dat het geld weer bij de grote instellingen blijft hangen. Rigter: "De overheid gooit een grote bak geld naar de culturele en creatieve sector, maar zij willen geen individuele pakketten maken."

Een groot deel van de weggevallen activiteiten wordt niet gedekt door regelingen zoals de NOW, TOZO en TVL. De Creatieve Coalitie pleit voor een vangnet en een uitbreiding van bestaande regelingen.