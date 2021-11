Honderd postduiven van broers in Steggerda gestolen: "We zijn er kapot van"

De diefstal vond plaats in de nacht van zondag op maandag. "Ze zijn in de nacht het hok binnengekomen. De duiven zijn dan rustig omdat ze niet zoveel zien. Ze zijn waarschijnlijk in een mand of zak gedaan en meegenomen", denkt Ydo Homma.

Buitenlands kenteken

Er zijn camerabeelden gemaakt van de auto van de dieven. "Ze zijn maar op vier of vijf meter langsgereden van de plek waar we slapen. Het is heel spijtig, maar we hebben niets gemerkt." Uit de beelden is wel duidelijk geworden dat het een wit kenteken met zwarte letters betreft.

"Er zijn meerdere landen die dat hebben", zegt Homma. "Denk aan Roemenië of Letland. De politie is druk om dat te achterhalen. Het zijn wel landen waar de duivensport in opkomt is, dat zou een reden kunnen zijn. Het zijn exclusieve postduiven, ik kan me voorstellen dat ze die willen bemachtigen."

"We wilden ze nooit verkopen"

Het gaat de broers niet om de waarde die de duiven zouden vertegenwoordigen. "We zouden ze nooit willen verkopen. We zijn in 2006 begonnen in de duivensport als jonge jongens. We begonnen met verzamelen en hebben een hele stam opgebouwd. De laatste jaren horen we bij de beteren van Nederland." Ook de beste Nederlandse duif van het afgelopen jaar zijn ze kwijt.