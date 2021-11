Veel nieuw leven op broedponton bij haven Lauwersoog

Het ponton is er vorig jaar neergelegd omdat het havengebouw waar ze anders op zitten, zou worden gesloopt. Bovendien zorgden de broedende vogels op de voormalige locatie voor overlast. Want visdieven laten het je wel weten als je te dicht bij hun nest komt.

Dat er gemiddeld zoveel kuikens groot zijn geworden, is wel bijzonder. Op veel andere plaatsen lukt dat niet. Mogelijk is er in Lauwersoog meer voedsel beschikbaar door de veerboten naar Schiermonnikoog. As die boten vertrekken, stuwen ze veel water van de bodem omhoog, waardoor er ook kleine visjes mee omhoog komen.

Toename

De komst van het ponton is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het Havenbedrijf, de Waddenvereniging, NG-Shipyards en Rijkswaterstaat. Sovon Vogelonderzoek verwacht dat het aantal broedende vogels nog toeneemt. Daar is ruimte voor en de vogels zijn er goed beschermd.