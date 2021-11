Piet Paulusma voorspelt "stevige winter met sneeuw en ijs"

Het blijft niet alleen bij sneeuw en ijs, zegt Paulusma. "Het karakter kan wel eens sterk wisselend zijn. Dan komt er meer voorbij dan alleen winterweer."

Regionaal kan er een flink pak sneeuw vallen. "In ieder geval ga ik ervan uit dat heel ons land vaker dan één keer wit zal worden. De periode of de perioden met vorst zorgen voor ijs en we komen in deze voorspelling minstens één periode voor langer dan een week op schaatsen."