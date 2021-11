Vroeg trainen bevalt Sneek wel: "Maar ik weet niet hoe ik me vanmiddag voel"

Het begon eigenlijk als grap, erkent speler Harvey de Boer na de training. "Uiteindelijk kwam het op de website van de club en toen kwam de rondvraag in de groepsapp van de selectie: wie wil, wie niet? En best veel spelers wilden dit een keertje doen. Toen pikte ook de media het op en konden we niet meer terug."

Duurde net iets langer

Spiet heeft hij niet. "Het was top! Wel vroeg, maar als je hebt gesport, is het ook wel lekker. Even lekker in beweging geweest. Ik weet niet hoe m'n collega's me later vandaag aantreffen, hoe ik me vanmiddag voel. Maar nu voelt het goed."

Het duurde, zo vroeg op de ochtend, wel net iets langer voordat de spieren helemaal los waren, merkte Freerk de Jong. "Maar daarna leek het op een gewone training. Het tekent ook hoe fanatiek we zijn. We hebben zoveel plezier met elkaar."

Nog een keer?

Maar of het bij een keer blijft of dat er een vervolg komt, dat durven de mannen nog niet te zeggen. "Ik weet niet of iedereen daar enthousiast van zou worden. Iets later op de dag zou nog prettiger zijn, al past het dan vaak niet meer."

Zelf moeten ze na de training ook weer aan het werk. "Ik ga hier even lekker ontbijten. Bakje koffie en dan ga ik me klaarmaken."