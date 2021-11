Coronanieuws 30 november: Gynaecoloog roept vrouwen in verwachting op tot prik

Meer dan de helft van de vrouwen in verwachting die onder behandeling staan in ziekenhuis MCL in Leeuwarden zijn niet gevaccineerd. Dat zegt gynaecoloog Jelle Stekelenburg van het ziekenhuis. Dat terwijl in de afgelopen weken drie baby's dood geboren zijn als gevolg van ontstekingen aan de placenta, die mogelijk zijn te herleiden naar een coronabesmetting.