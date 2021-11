91 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | Omikron-variant al eerder in Nederland

"Ik denk dat het er een stuk of vijf of tien zijn", zegt Jelle Eijzinga, fysiotherapeut in Berltsum. "In de zomer was het natuurlijk wat minder, nu komen we weer in een nieuwe golf. Ik ben bang dat we er begin volgend jaar weer enorm veel krijgen."

Hij legt uit waarom hij dat denkt: "Wat nu in het ziekenhuis ligt, wordt straks ontslagen en daar komen allerlei klachten uit voort. Een deel van die klachten kunnen wij hier in de oefenzaal behandelen."