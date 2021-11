Covid-zelftesten vliegen de winkels uit: "Wij moeten 'nee' verkopen"

Voor kleinere drogisten is het een hele opgave om nog aan testen te komen. Drogisterijen van grotere ketens moeten afwachten of het hoofdkantoor de bestellingen kan bijhouden.

Jolanda Kolstra van de Etos in Leeuwarden merkt ook op dat het sinds de laatste persconferentie van het kabinet hard gaat met de testen in de winkel. "Er komen veel mensen voor. Wij heven nu vier testen per klant, om het wel te verdelen over de klanten. Maar ik denk wel dat wij aan het einde van de dag uitverkocht zijn. Dan is het op, wij hebben deze week ook geen nieuwe voorraad binnengekregen. Het is wel spijtig dat wij dan 'nee' moeten verkopen."

Voorraad houden is een puzzel

Ook Eldert Pijl van Drogisterij Pijl vertelt dat het een heel karwei is om de voorraad op orde te houden. "Het kost veel moeite, maar wij redden het nog wel. Ik geloof dat wij in al die weken nog maar twee uurtjes 'nee' hebben verkocht, maar wij hebben voor de rest altijd voorraad gehad."

Toch is dat wel een puzzel, geeft hij toe. "Wij leggen contact met groothandels, informeren wat er op voorraad is en schakelen vlug als er weer een partij binnen komt. Het is echt zoeken om groter distributeurs en groothandelaren. Het komen overal vandaan, van Vlissingen tot aan Dokkum. Maar het blijft afwachten wat er gebeurt."