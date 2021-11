KNVB legt deel competities stil, Harkemase Boys mag 's avonds wel trainen

Het kabinet heeft besloten dat de amateurclubs die nog in de TOTO KNVB-beker spelen een uitzondering krijgen om na 17.00 uur te trainen. De uitzondering geldt voor in totaal acht voetbalverenigingen, die dus nu onder de topsport vallen wat de coronaregels betreft.

Het is een besluit dat de overheid in overleg met de KNVB en het NOC*NSF genomen heeft. Harkemase Boys is de enige Friese amateurploeg die voor de uitzondering in aanmerking komt. De ploeg speel op 15 december in de KNVB-beker tegen RKC Waalwijk.

Competities voor een deel geschrapt

Voetbalbond KNVB heeft de competities voor het komende weekend voor een deel stilgelegd. Door de coronamaatregel dat het sporten na 17.00 uur niet toegestaan is, komen veel trainingen stil te liggen. De KNVB maakt onderscheid tussen de A- en B-categorie.

Voor de A-categorie geldt dat er geen regulier competitieprogramma is voor de jongeren en de senioren. Er mogen alleen inhaalwedstrijden doorgaan, zodat het aantal gespeelde wedstrijden voor ieder team recht wordt getrokken.

Voor de B-categorie (recreatieve competities) geldt dat het reguliere programma wel doorgaat. De KNVB geeft wel aan coulant te zijn voor team die zelf besluit niet te willen voetballen.

KNVB: woensdag opnieuw besluit

De KNVB maakt na het debat dat woensdag in de Tweede Kamer wordt gehouden een besluit over de volgende twee weekenden van 11-12 en 18-19 december.