IC-hoofd Peter van der Voort pleit voor 'flexibele schil' in aantal IC-bedden

Van der Voort vindt dat Nederland toe moet naar zo'n 1.150 bedden die ook altijd beschikbaar blijven voor de langere termijn. Door diverse oorzaken ligt het aantal beschikbare bedden nu lager. "Je zult een flexibele schil moeten hebben die je kunt inzetten als er een hogere vraag is, zoals bijvoorbeeld bij de covid-pandemie. Zodat je kunt opschalen als het nodig is."

Op dit moment zijn er zo'n 1.110 bedden beschikbaar, waarvan er 960 bezet zijn. Van deze patiënten hebben 563 het coronavirus. In Fryslân liggen er op dit moment 16 coronapatiënten op de IC.

Vraag en aanbod

Het aanbod van beschikbare IC-bedden in Nederland is gekoppeld aan de vraag, legt het afdelingshoofd uit. "Het is niet zo dat de overheid bewust door bezuinigingen het aantal IC-bedden laag heeft gehouden. Ziekenhuizen bepalen zelf hoeveel bedden ze in de lucht houden. Maar het is natuurlijk wel zo dat een ziekenhuis graag de begroting rond heeft en niet graag geld geeft aan IC-bedden die leeg staan. Zo is het eigenlijk een balans geworden van vraag en aanbod."

Miljoen euro per jaar

Een intensive care-bed is gewoon ontzettend duur, zegt Van der Voort. "Om een IC-bed in de lucht te houden, met personeel, medicijnen, apparatuur en huisvesting, kost bijna een miljoen euro per jaar."

Geen tekort, maar door pandemie wel

Met de 1.110 bedden kon de zorg die normaal gesproken nodig was, goed worden geleverd. "In die zin was er geen tekort, maar nu met de grote vraag vanuit de pandemie wel. Op dit moment hebben we onvoldoende IC-bedden om iedereen die reguliere zorg nodig heeft en alle mensen die covid-zorg nodig hebben op te vangen. Het is nu passen en meten."