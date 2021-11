Veel soja in veevoer niet duurzaam, maar wel met keurmerk

Milieudefensie vindt gecertificeerde soja ook niet duurzaam. Er is geen garantie dat het niet uit gebieden komt waar geen bossen voor zijn gekapt, zegt de organisatie. Het is volgens Milieudefensie totaal onverantwoord dat bedrijven zoals VION, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus en ForFarmers nog zulke vrijwillige keurmerken aanhouden.

'Wat we nu doen, is het maximaal haalbare'

De voorman van de brancheorganisatie voor veevoerproducenten was niet bereikbaar voor commentaar. In de uitzending van Zembla kwam Hank Flipsen van Nevedi aan het woord: "Wanneer ben je tevreden?", is zijn vraag. "Mag er 0 ontbost worden, is 1 hectare goed, 100 of 1000? De definitie van ontbossingsvrij is niet hetzelfde als dat er geen boom wordt omgehakt in Brazilië. Die garantie kun je niet geven. Wat we nu doen met certificering, in Nederland voorop, het maximale haalbare is in de markt."

Meer controle

Duurzaamheidscertificaten worden gekocht, zoals dat ook met groene stroom gaat. Het idee was dat er automatisch meer duurzame soja wordt aangeboden, als er maar zoveel mogelijk certificaten gekocht zouden worden. Maar dat gaat niet goed. Zuivelconcern FrieslandCampina en veevoerproducent Agrifirm doen onderzoek om te kijken of er meer gecontroleerd kan worden, zonder dat het te veel kost.

"De huidige situatie is dat de ontwikkeling van de aankoop van certificaten niet snel genoeg gaat. Dat speelt vooral in Noord- en West-Europa", zegt Ruud Tijssens fan Agrifirm. "Het leidt niet tot voldoende volume op de totale wereldproductie. En dat is de belangrijkste reden dat we zeggen: we moeten nu wel een vervolgstap gaan zetten."