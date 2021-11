Flyers hopen op herstel na emotioneel weekend

De UNIS Flyers zijn op alle fronten nog in de race om de titels. Ze staan in de halve finale van de beker 1-0 voor tegen Geleen. Ze spelen tegen de drie andere Nederlandse teams in de Final Four nog om de landstitel.

Acht teams

En alle acht teams in de BeNe League komen in de play-offs om de titel. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 8, de nummer 2 tegen de nummer 7, enzovoort. De bovenste vier ploegen beginnen met thuisvoordeel in de play-offs (best-of-three).