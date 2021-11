Cambuurdirecteur Ard de Graaf: "Als er één gaat, dan voor de hoofdprijs"

Cambuur in de euforie

Bij Cambuur kan het op dit moment niet op. Ze staan op een vijfde plaats in de eredivisie en hebben al vier wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dat is een primeur voor de Leeuwarders.

De Graaf: "We kunnen nu in de euforie meedansen en stoere uitspraken gaan doen, maar onze eerste doelstelling is handhaven. De doelstelling passe we ook niet aan, dat doen we pas in de winterstop."